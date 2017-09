Kohus mõistis süüdi Moldova kodanikud, kes sundisid jalutut meest nende heaks kerjama

Täna kinnitas Pärnu maakohus kokkuleppe, millega mõisteti Moldova kodanikest Octavian ja Nina süüdi inimkaubanduses, mis on toime pandud grupi poolt abitus seisundis inimese suhtes ning millega on põhjustatud raske tagajärg.

Lääne ringkonnaprokuratuuri süüdistuse järgi oli Moldovast pärit 37-aastase Nina ja 33-aastase Octaviani ohvriks neljakümnendates aastates vene kodanikust mees, kel puuduvad allpool põlve mõlemad jalad.

Ohvrile pakuti tööd reklaamide jagajana, nii saadi ta pettuse ning vägivalla abil olukorda, kus ta oli sunnitud vastu tahtmist erinevates Euroopa Liidu linnades kerjama. Kogu kerjates saadud raha tuli aga anda Ninale ja Octavianile. Ekspertiis näitas, et kerjamisele sunnitud mehel oli välja kujunenud posttraumaatiline stressihäire.

„Meie vaatevälja sattus ohver Pärnus, kuid me teame, et kolmekesi käidi paljudes Euroopa linnades,“ ütles prokurör Gardi Anderson. „Selle süüdistuse taga on mõtlemapanev küsimus: kas võõrale kerjusele raha andes teeme talle head või osutame hoopis karuteene?,“ küsis Anderson. „Võib juhtuda, et helde annetusega annate hoopis inimkaubitsejatele põhjuse ohvrit jätkuvalt kerjama sundida“.

Kinnipidamisel võeti Moldova paarilt ära üle 8 tuhande euro sularaha, mis oli uurijate hinnangul ligikaudu ühe kuu jooksul kerjates saadud raha.

Kumbki süüdimõistetutest tööl ei käinud ning kohtueelse uurimise käigus leiti kolmiku ainus nähtav sissetulek olevat just jalgadeta mehe teenistus kerjamisest.

Kokkuleppe järgi mõistis kohus naisele karistuseks 3 ning mehele 5 aastat vangistust, millest ära tuleb mõlemal kanda 1 aasta, ülejäänud vangistus jääb täitmisele pööramata, kui katseajal ei pane süüdimõistetud toime uut kuritegu. Süüdimõistetud jäävad ilma suuremast osast läbiotsimisel konfiskeeritud varast, samuti ära võetud sularahast; lisaks mõistis kohus välja 20 tuhande euro ulatuses kriminaaltulu ning ligi 9 tuhande euro ulatuses tsiviilhagi.

Pärast vangistusest vabanemist saadetakse Nina ja Octavian maalt välja ning neile kehtestatakse 10 aastaks sissesõidukeeld Eestisse.

Otsus ei ole jõustunud, seda saab edasi kaevata 15 päeva jooksul.