Kohus mõistis noore mehe isa tapmises süüdi

Foto on illustreeriv.

Pärnu maakohus kuulutas täna hommikul otsuse, millega mõistis Alvar Nautsi süüdi oma isalt vabaduse võtmises, tema füüsilises väärkohtlemises ja tapmises ning mõistis karistuseks 9 aastat vangistust.

Lääne ringkonnaprokuratuur süüdistas 28-aastast Alvar Nautsi selles, et 2016. aasta algul sulges ta oma isa teadmata ajaks sauna ning mais ja aprillis lõi teda, tekitades kehavigastusi. Eelmise aasta 28. augustil tappis Alvar süüdistuse kohaselt oma isa tuvastamata viisil ja uputas tema surnukeha jõkke.

Surnukeha leiti 10. septembril ning kaks päeva hiljem peeti kahtlustatavana kinni hukkunu poeg Alvar. Kogutud tõendite põhjal esitas prokurör Alvarile süüdistuse isalt seadusliku aluseta vabaduse võtmises, tema korduvas kehalises väärkohtlemises ja tapmises ning palus kohtul karistada meest 11 aasta pikkuse vangistusega. Kaitsja palus mehe tapmissüüdistuses õigeks mõista.

Kohtumenetluse käigus ei õnnestunud täpselt kindlaks teha, mis viisil süüdimõistetu oma isa tappis, sest uputatud surnukehal olid paljud tõendid hävinenud. „Ainult Alvar ise teab, kuidas ta oma isa tappis. Kuid tõendid näitasid veenvalt, et isa surm oli vägivaldne, et ta ei läinud vabasurma ning et oma viimased eluhetked oli ta koos Alvariga,“ oli Lääne ringkonnaprokurör Gardi Anderson süüdistuses kindel.

Prokurör jäi süüdimõistva otsusega rahule, kuid otsustab edasikaebamise karistuse osas pärast tutvumist kohtuotsuse põhjendustega. „Minu hinnangul oli Alvar Nautsi süü keskmisest suurem, sest vägivald pandi toime lähisuhtes. Langetan lõpliku otsuse edasikaebamise osas siis, kui olen lugenud kohtu põhjendusi.“

Kriminaalasja kohtueelse uurimise viis läbi Lääne prefektuur ja seda juhtis Lääne ringkonnaprokuratuur. Kohtuotsus ei ole jõustunud, sest pooltel on 7 päeva jooksul õigus esitada otsusele apellatsioon.