Kohus mõistis lapsepilastaja ja naisepeksja Veiko Männiku vangi

Oma abikaasa korduvas kehalises väärkohtlemises mõistis kohus Veiko Männikule karistuseks 2 aastat ja 8 kuud vangistust. Kohus tunnistas Männiku süüdi ka noorema kui kaheksateistaastase isiku seksuaalses väärkohtlemises ja mõistis karistuseks 3 aastat vangistust. Liitkaristuseks mõistis kohus 4 aastat vangistust.

Kohus leidis, et isikule esitatud süüdistused on põhjendatud ja need leidsid kohtus tõendamist.

Kuna Männikul on varasemalt ärakandmata karistus Pärnu Maakohtu 30.03.2015 otsusega 1 aasta ja 6 kuud vangistust, siis kohus liitis selle täna mõistetud karistusele juurde.

Kokku mõistis kohus Männikule 5 aastat ja 6 kuud vangistust. Isik on vahi all alates 01.11.2017.

Kohus mõistis välja menetluskulud kogusummas 7125.28 eurot. Kohtuotsus on edasikaevatav esitades Pärnu maakohtule apellatsiooniteade 7 päeva jooksul.

Veiko Männik on oma elu jooksul kohtu ees aru andnud viis korda, ka vangis on ta mitmel korral oma karistust kandnud. Tema teod on sageli olnud piisavalt võikad, et kohus on neid pidanud ohvrite kaitseks arutama kinniste uste taga. Viimasel kahel korral karistati teda näiteks vägistamiste eest, ohvri vabaduse võtmise eest ja avalikus kohas relvaga vehkimise eest. Ajal, mil ta parajasti vangis pole olnud, on mees huvitaval kombel töötanud näiteks kristliku paranduskodu juhatajana.