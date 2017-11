Kohus mõistis lähisuhtevägivallatsejad reaalselt vangi

Tartu maakohus tunnistas eile 39-aastase Priidu ja 49-aastase Heiki kokkuleppemenetluses süüdi varguses ja kehalises väärkohtlemises. Priitu ootab ees enam kui kahe aasta pikkune ja Heikit sellest mõni kuu lühem vangistus.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri süüdistuse järgi lõi ja kägistas Priit selle aasta 11. augustil Jõgevamaal asuvas korteris oma elukaaslast. Samuti lõi ta 27. augustil Jõgevamaal oma elukaaslast noaga jala piirkonda. Lisaks lõi ta oma elukaaslast 16. septembril Tartu linnas Purde tänaval asuvas korteris, mille tagajärjel kannatanu kukkus maha. Seejärel jätkas süüdistatav maas lamava kannatanu peksmist käte ja jalgadega pea, käte ning keha piirkonda. Nende tegudega pani ta toime korduva kehalise väärkohtlemise lähisuhtes oleva isiku suhtes.

Heiki lõi prokuratuuri süüdistuse järgi selle aasta 9. septembril Jõgevamaal asuvas korteris oma elukaaslast korduvalt näkku, pähe ja rindkeresse, põhjustades kannatanule tervisekahjustusi ja valu. Sellega pani süüdistatav toime kehalise väärkohtlemise lähisuhtes oleva isiku suhtes.

Lõuna Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Anneli Hinto sõnul ei tohi mitte keegi lähisuhtevägivalda aktsepteerida ega selle käes kannatada. „Kui inimene puutub ükskõik mil moel kokku peresisese vägivallaga, on tegemist piisavalt tõsise juhtumiga ja sellest tuleb teavitada politseid,“ ütles Hinto. „Õiguskaitseasutused pingutavad väga selle nimel, et kodus oleks olla turvaline ja vajadusel, kui muu ei aita ning teod on korduvad, tuleb vägivallatseja vähemalt mõneks ajaks vabadusest isoleerida. See annab talle võimaluse oma tegude üle järele mõelda ja loodetavasti vanglast vabanedes oma käitumist muuta,“ lisas prokurör.

Samuti süüdistas prokuratuur mõlemaid mehi varguses. Olles varem korduvalt vargusi toime pannud ja nende eest karistada saanud, võtsid süüdistatavad grupis tegutsedes Jõgeva linnas Estakaadi tänaval asuvast tanklast varguse eesmärgil 21,12 liitrit mootoribensiini väärtusega 25 eurot. Sellega panid nad toime süstemaatilise varguse.

Priidul tuleb koos varasema kohtuotsusega mõistetud karistusega kanda kokku kaks aastat ja 28 päeva vangistust. Heikil tuleb koos varasema kohtuotsusega mõistetud karistusega kanda kokku üks aasta, 10 kuud ja kuus päeva vangistust. Nimetatud kogukaristustest eraldi kehalise väärkohtlemise eest mõisteti Priidule ühe aasta ja ühe kuu ning Heikile nelja kuu pikkune vangistus.

Priit peab menetluskuludena tasuma 927 ja Heiki 963 eurot. Priidul on varasemast viis ja Heikil üheksa kehtivat kriminaalkaristust.

Eilne otsus on vaidlustatav Tartu ringkonnakohtus 15 päeva jooksul.