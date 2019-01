Kohus mõistis arvutis kolme noormeest masturbeerimas vaadanud mehe vangi

Põhja Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokuröri Lea Pähkli sõnul taotles prokuratuur mehele karistuseks reaalset vangistust. „Süüdistuses kirjeldatud tegude eest näeb karistusseadustik ette maksimaalselt kolmeaastase vangistuse. Kuigi süüdistatav palus noormeestel end veebikaamera ees rahuldada, ei sundinud ta neid seda tegema ja fotosid, mida oma arvutis hoidis, ei olnud palju. Lisaks oli ta varem kriminaalkorras karistamata, avaldas puhtsüdamlikku kahetsust, episoodid toimusid ammu ning neid ei olnud palju. Sellele vaatamata pani ta toime kuriteo. Prokuratuur taotles asjaolusid arvestades kohtult karistuseks süüdistuses kirjeldatud tegude eest üheaastast reaalset vangistust,“ ütles Pähkel.

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juhtivuurija Reimo Raivet rääkis, et süüdistatav peeti kuriteokahtlustuse esitamiseks kinni Saksamaal. „Kui informatsioon kriminaalmenetluse kohta Eestis avalikuks sai, põgenes kahtlustatav riigist. Kuigi see tegi politsei töö keerulisemaks, ei teinud see seda võimatuks – mees peeti Saksamaal kinni, anti üle Eestile ja eile mõistis kohus ta reaalselt vangi,“ ütles Raivet. Ta lisas, et kui kellelgi on infot võimalike seksuaal- või lastevastaste kuritegude kohta, siis tuleb neist õiguskaitseasutustele teada anda. „Infot saab edastada numbril 112. Seksuaalkuriteod on peitkuriteod, mida on keeruline uurida ning tihti kannatanud ei pöördu ise politseisse. Seepärast on inimeste vihjed meie jaoks tähtsad,“ rääkis Raivet.

Lapspornole juurdepääsu taotlemise ja selle jälgimise eest võib kohus karistada kuni kolmeaastase vangistusega.