Kohus mõistis ARK-i ametnikule altkäemaksu pakkunud 64-aastase naise tingimisi vangi

Pärnu maakohus mõistis 64-aastase Paide elaniku Ljudmilla süüdi ARK-i ametnikule altkäemaksu pakkumises ning karistas teda kuue kuu pikkuse tingimisi vangistusega.

Ljudmillat süüdistati 6.04 2017 aastal maanteeameti Tallinna büroo Paide esinduses eksamineerijale B-kategooria juhilubade eksami ajal altkäemaksu pakkumises. Ljudmilla vihjas, et on nõus maksma, et eksamit edukalt sooritada ning pakkus ümbrikut vastutasuna selle eest, et eksamineerija loeks eksami positiivselt sooritatuks. Eksamineerija keeldus altkäemaksust.

Prokurör ja süüdistatav jäid kohtus nende vahel sõlmitud kokkuleppe juurde karistuseks määrata kuus kuud vangistust tingimisi. Eeldusel, et Ljudmilla ei pane üheaastase katseaja jooksul korda kuritegu. Lisaks pidi Ljudmilla riigituludesse maksma manetluskuludena 886 eurot. Igakuiselt peab ta iga kuu viimaseks kuupäevaks tasuma 73 eurot.