Kohus mõistis 12 meest süüdi alaealistelt seksi ostmises

Põhja ringkonnaprokuratuur süüdistas alaealiselt seksi ostmises kokku 15 meest, kellest neljale heideti ette veel inimkaubandust ja lapspornoga seotud kuritegusid.

Kuritegude peamine organiseerija oli 39-aastane Jaanus, kes töötas viimastel aastatel ehitajana. Kuni 2007. aastani tegutses mees Tallinnas patrullpolitseinikuna, ent vabastati ametist distsiplinaarrikkumise tõttu.

Suurem osa süüdimõistetuid on keskealised Eesti kodakondsusega mehed, vaid ühel neist on Soome pass. Paljud neist on täiesti tavalised töömehed, aga leidub ka ettevõtjaid ning ühe päris suure firma juht.

