Kohus: matšeetega kannatanut löönud mees ei tegutsenud hädakaitses

Kohtunik Teet Olvik: „Kohtuvaidluste korras taotles prokurör süüdistatavale koheselt ärakantavaks karistuseks 5 kuud vangistust. Kohus leidis, et selline karistus oleks liialt leebe, kuna kuriteo toimepanek on tõendatud ning süüdistatava süü on suur. Tankla videomaterjal näitab väga selgelt, mis sel detsembrikuu hommikul toimus. Kuigi süüdistatav väitis, et tegemist oli hädakaitsega, leidis kohus, et süüdistataval ründeohtu polnud kummagi löögi puhul. Pigem võib tänada õnne, et kannatanu jäi ellu.“

Kohus konfiskeeris ning määras kohtuotsuse alusel hävitada süüdistatava autos olnud 2 matšeetet ja pussnuga.

Süüdistatav tunnistas kohtuistungil end osaliselt süüdi. Isik väitis, et tegutses hädakaitses kuna kannatanu võis teda rünnata. Viimases sõnas avaldas süüdistatav, et on nõus kannatanu haiglakulud hüvitama.

Süüdistatav on vahi alla alates 28.12.2017.a. Kohus arutas asja lühimenetluse korras ning mõistis mehelt välja menetluskulud kogusummas 1756 eurot.

Kohtuotsus jõustunud ei ole.