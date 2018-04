Kohus langetab otsuse 17-aastase neiu mõrvas ja vägistamises süüdistatavale noormehele

Tartu maakohus langetab esmaspäeval otsuse Tairo Poopuule, keda süüdistatakse 17-aastase neiu vägistamises ja mõrvas.

Märtsi keskel taotles prokurör Marja-Liina Talimaa kohtuvaidluses Poopuule (22) eluaegset vangistust, kirjutab ERR.ee.

Prokurör leidis, et Poopuu süü on tõendatud ning talle tuleb mõista rangeim võimalik karistus.

Kaitsja Sirje Must leidis, et seksuaalvahekorra toimumine vägivalla abil ei ole tõendatud ja taotles kohtult Poopuu õigeksmõistmist talle esitatud vägistamissüüdistuses. Kuna vägistamist kaitsja hinnangul ei toimunud, ei nõustunud ta ka sellega, et Poopuu pani tapmise toime vägistamise hõlbustamiseks ja selle varjamiseks ehk mõrvas.

Kaitsja palus oma kaitsealuse süüdi tunnistada surma põhjustamises ettevaatamatusest ning juhul kui kohus sellega ei nõustu, siis tapmises.

