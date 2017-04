Kohus jutuga "Savisaar on haige" ei lepi ning nõuab tervislikku ekspertiisi?

Advokaat Oliver Nääs taotles, et Savisaare suhtes kohtuasi lõpetataks, kuna Keskerakonna eksjuhi tervis on kehv. Delfile teadaolevalt nõuab kohus uut terviseekspertiisi. Kohus ja Nääs seda ei kinnita, kuid ei lükka ka ümber.

21. märtsil oli kohtuprotsessi teine eelistung. Selle järel kinnitas Oliver Nääs ajakirjanikele, et tulenevalt asjaolust, et Savisaar on pöördumatult haigestunud, pole Savisaar võimeline kohtumenetluses osalema. "Ta ei ole voodihaige," rõhutas Nääs ja lisas, et tervisliku seisundiga kaasneb siiski oht, et osalemine kohtumenetluses tekitab Savisaarele eluohtlikke tüsistusi või koguni äkksurma.

Ta esitas kohtule taotluse, et kohtuasi Savisaare suhtes lõpetataks. Juhtiv riigiprokurör Steven-Hristo Evestus ütles, et tema hinnangul pole põhjust arvata, et Savisaare tervis oleks väga halb. Meenutuseks – vaid paar päeva varem osales Savisaare näiteks ühel parteiüritusel Lõuna-Eestis, kus ta isegi rahva ees pika kõne pidas ning küsimustele vastas.

Kohus lubas taotluse osas otsuse langetada 13. aprilliks.

Delfi andmetel on kohus teavitanud Savisaare kaitsjat, et soovib määrata Savisaarele tervisliku ekspertiisi. See omakorda tähendabki, et Nääsi praegune taotlus ei lähe läbi.

Delfi uuris Harju maakohtust, kas kohus on kaitsjat teavitanud, et nõutakse veel mingeid lisaekspertiise? Ehk, kas kohus on juba teatud seisukoha võtnud? Kohtu pressiesindaja Kristina Ots sõnas, et kohus teeb ettevalmistusi oma seisukoha võtmiseks ja selleks on menetlusosalistega vastavalt vajadusele ka suhelnud. "Endiselt on nii, et kohus võtab seisukoha 13. aprillil määruses."

Loe veel

Nääs sõnas Delfile, et tema teada tuleb otsus ikkagi 13. aprilli. Küsimuse peale, kas nõutakse uut ekspertiisi, uuris Nääs, kas väljaandel on selline info. "Kes teile seda ütles," küsis ta. Vastuse peale, et allikat ei avaldata, ütles ta mõistvalt: "Muidugi!" Ta lisas, et kindlasti toimub vahepeal menetluspoolte vahel suhtlemist, aga lõplik otsus tuleb ikkagi tuleval nädalal. "Vahepeal jooksvalt suhtlemist on, aga mitte midagi sellist, mida mina peaks vajalikuks hetkel jagada."

Oliver Nääs Foto: Priit Mürk

Riigiprokuratuur esitas 2016. aasta novembri lõpus süüdistuse kuritegude toimepanemises Tallinna linnapeale Edgar Savisaarele, MTÜ-le Eesti Keskerakond, Tallinna linnavolikogu esimehele Kalev Kallole, lisaks veel linnavalitsuse endisele nõunikule ja viiele ettevõtjale.

Prokurör Evestus on öelnud, et loodab, et esimese astme kohtuotsus tuleks 2018. aastal. Tõsi, võimaliku ekspertiisi taustal võib kogu protsess oluliselt pikemaks venida.