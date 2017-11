Kohus jättis sarivägistaja vanglasse

Harju Maakohus jättis tänase määrusega nelja naise vägistamise eest kaheksa aasta pikkust vanglakaristust kandva Eero Pesuri tingimisi enne tähtaega vangistusest vabastamata.

Nädal tagasi toimunud istungil avaldas Tallinna Vangla toetust Pesuri ennetähtaegseks vabastamiseks. Kõnealune toetus põhines vangla poolt läbiviidud suuremahulisel riskihindamisel, mille kohaselt peeti Pesuri uue kuriteo toimepanemise tõenäosust väikseks. Vangla seisukohaga nõustus ka prokurör.

Justiitsminister Urmas Reinsalu teatas kaks päeva hiljem, et kuuldes ajakirjandusest Pesuri ennetähtaegse vabastamise menetlemist, andis ta vanglateenistusele korralduse viia läbi kontroll, kas antud isiku puhul on ohtlikkuse hindamise metoodikat ikka õigesti kohaldatud.

Kohus leidis täna, et kinnipeetava ennetähtaegne vabastamine praegusel ajal ei ole õigustatud ning see ei oleks kooskõlas karistuse mõistmise üldiste eesmärkidega. Kohtul ei ole kujunenud veendumust, et käesolevaks ajaks oleks Eero Pesur asunud paranemise teele ning vabanedes ei jätkaks oma kuritegelikku käitumist.

Kohus tõdes, et kinnipeetava vabastamise kasuks räägivad küll asjaolud nagu resotsialiseeriv tegevus ja korrektne käitumine vanglas ning elu- ja töökoha ning lähedaste toetuse olemasolu vabaduses, kuid antud juhul ei kaalu need üles toimepandud kuritegude raskust.

Pesuril on kaheksast aastast kandmata veel alla pooleteise aasta, sest karistuse kandmise alguseks loeti süüdimõistmisel 2011. aasta 18. märts, mil ta peeti kinni kahtlustatavana Kosmose kino juures kahe naise vägistamises. Vägistamised leidsid aset samal ööl.

Peagi selgus, et mehel on olnud ohvreid veelgi. Süüdistuse järgi vägistas Pesur aastatel 2009 ja 2011 veel kaht naist Tallinnas ja Harjumaal.

Põhja ringkonnaprokurör Natalja Miilvee nõudis esialgu Pesurile maksimaalset, 15 aasta pikkust vanglakaristust, kuid kohus nõustus 12 aastaga, millest lühimenetluse tõttu arvati maha kolmandik.

Määrusele saab esitada 15 päeva jooksul määruskaebuse.