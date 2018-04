Kohus jättis Eesti ühe tuntuima pedofiili trellide taha, sest tõenäosus uueks lapsepilastamiseks on suur

Hansar on vangistuses läbinud sotsiaalprogrammi ja osalenud tööhõives, samuti on tal vabanemisel olemas elukoht. Samas on aga tema kohtuistungil antud ütlustest näha, et ta tegelikkuses ei teadvusta endale toimepandud teo raskust. „Kohtu hinnangul on Meelis Hansaril jätkuvalt ebarealistlikud kujutlused toimunust ja seeläbi kannatanutele tekitatud tagajärgedest ning tema käitumine ei kinnita soovi teha elus kannapööre,“ seisab määruses. Samuti on murettekitav, et Hansar ise ei tunne vajadust ravi või spetsialistidelt abiotsimise järele. Negatiivne on ka see, et tal ei ole vabanemisel garanteeritud töökohta.

Kohus märkis, et raskete kuritegude eest mõistetav ja ka ärakantav karistus peab andma ühiskonnale selge signaali selle kohta, et õiguskord taunib niisugust käitumist otsustavalt ning rangeimal võimalikul viisil. Laste vastu suunatud kuriteod kuuluvad kohtu hinnangul absoluutselt sellesse kategooriasse. „Sellised teod alaealiste suhtes mõjutavad noore inimese veel arenevat psüühikat pöördumatult, jättes püsiva kahjustuse lapse psüühikasse,“ märkis kohus.

Kohus leidis, et karistuse kandmise jätkamise jooksul on võimalik koostöös vangla sotsiaaltöötajatega taasühiskonnastamist paremini ette valmistada, suhelda spetsialistidega ravi leidmiseks, püüda leida töökoht ja sissetulek ning omandada haridus. Nimetatud meetmed aitaksid vabaduses vältida uute kuritegude toimepanemist ja seadusekuulekalt toime tulla.

Hansari ennetähtaegset vabastamist ei toetanud ei vangla ega prokurör.

Viru maakohus karistas Hansarit 14. novembril 2014 kuue aasta ja kuue kuu pikkuse vangistusega, millest eelvangistuses oli tal kantud kolm päeva. Tema karistusaeg algas 25. septembril 2013 ja lõppeb 23. märtsil 2020.