Kohus ei lubanud "Pealtnägijal" Keskerakonna kampaaniameistri materjalidega tuvuda

Keskerakonna ja reklaamiärimehe Paavo Pettai firma Midfield vahel sõlmitud garantiikirjadest loo teinud "Pealtnägija" ei saanud kohtult luba Pettai maksuasja materjalidega tutvuda.

30. detsembril jättis Tallinna ringkonnakohus muutmata Tallinna halduskohtu otsuse, milles leiti, et "Pealtnägija" taotlus pole põhjendatud, vahendab ERR.

"Pealtnägija" küsis toimikuga tutvumiseks luba maksuametilt ja sai selle, kuid Pettai keeldus põhjendusega, et see rikuks tema eraelu puutumatust.

Kuna tegemist on haldusasjaga, siis on kohtul õigus anda ka poolte nõusolekuta toimikuga tutvumiseks luba, mistõttu "Pealtnägija" tegi vastava taotluse kohtule.

Esimese astme kohtunik oli seisukohal, et antud haldusasjas võiks erandjuhul ajakirjanik toimikuga tutvuda, kui oleks selge, et kohtuasja üks osapool on olnud avaliku võimu teostamisega otseselt seotud isik näiteks kõrge ametnik või poliitik, kelle aususe või käitumise korrektsuse üle ei taga piisavat kontrolli üksnes kohtulahendites nähtavad andmed.

Samas ei ole aga kohtu hinnangul Pettai selline avaliku võimu teostamisega otseselt seotud isik, kelle puhul võib ajakirjanduslik huvi kaaluda üles maksusaladuse kaitse. Kohtuniku arvates ei saa avalik huvi tuleneda asjaolust, et Pettai on ajakirjanduse kaudu avalikkuses tuntud inimene ning teadaolevalt erinevate tehingute kaudu pikaajaliselt seotud Keskerakonnaga.

Seetõttu oli esimese astme kohus seisukohal, et antud asjas saab ajakirjanik kogu vajaliku teabe kohtulahenditest, kuid mitte toimikumaterjalidest.