Kohus arutab, kas Taavi Sõnajalg vahi alt vabastada

Tallinna ringkonnakohus arutab täna hommikul seda, kas advokaat Sven Sillari taotluse peale vabastada vahi alt Taavi Sõnajalg, kes inimest kätte tulistas.

30. juunil tulistas Sõnajalg Tallinnas Café VS ees tulirelvast kätte 26-aastast meest. Sõnajalg peeti kinni ning ta on eeluurimise ajaks vahi all.

Juuli alguses kirjutas Delfi, et vastavalt kriminaalmenetluse seadustikule väljastas eeluurimiskohtunik loa pidada Sõnajalg kinni kuni kaheks kuuks. "Kui tekib vajadus vahistamise pikendamiseks, siis esitab prokuratuur kohtule vastava taotluse," sõnas prokuratuuri pressiesindaja.

Sillar rääkis mõni aeg tagasi Delfile, et Sõnajalg haaras relva, et pidada kinni kurjategija. "Tema soov oli kinni pidada kurijategija, kes teda peksis. Seda ta ka kõige ökonoomsemal viisil tegi, enne politsei tulekut, et ta (Sõnajalga löönud mees- toim) ei saaks põgeneda. See on tema selgitus sellele, miks ta seda relva kasutas," sõnas Sillar.

Ta jätkas: "Mitu inimest ründas teda, neli inimest tungis talle kallale, tema kaitses ennast, mis lõppes sellega, et ta kukkus pikali ning teda peksti näkku, tal oli ninaluu katki, ribiluu katki ja seal kusagil veel põsesarna põrutus ja peaaju põrutus," rääkis Sillar Sõnajala vigastustest, mis on tema väitel fikseeritud ka arstlikult.

Ta toonitas, et riigikohtu praktika on senini näidanud, et kurjategija kinnipidamisel talle kergete vigastuste tekitamine pole raske kuriteona karistatav.