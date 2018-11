Kohus andis loa vahistada naistuttava kägistamises kahtlustatav mees

11. novembril tuli 28-aastane naine 25-aastase meestuttava juurde külla. „Praeguseks kogutud andmed viitavad sellele, et mees ja naine tarvitasid alkoholi. Samuti ei saa välistada, et nad on tarvitanud ka narkootilist ainet, kuid seda ei saa me hetkel kindlalt väita, kuna ekspertiisi tulemust pole veel teada. Hetkel teadmata põhjusel kägistas mees naise surnuks,“ sõnas Põhja Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Diana Helila.

Juhtunu täpsemate asjaolude väljaselgitamiseks alustas Põhja prefektuuri kriminaalbüroo kriminaalmenetlust.

Mees peeti kahtlustatavana kinni 12. novembril tema elukohas Harjumaal Saue vallas. Ta ei ole varem kriminaalkorras karistatud olnud. Mehel ega naisel ei olnud varem politseiga kokkupuuteid olnud. Õiguskaitseasutuste olemasolev info piirdus ainult sellega, et mõlemad isikud võivad tarbida narkootilisi aineid.

Mees on kahtlustatavana üle kuulatud. „Ta tunnistas ennast süüdi. Lisaks rääkis mees, et ta hakkas 14-aastaselt tarvitama kanepit ning ajapikku hakkas ta tarvitama kangemaid narkootikume,“ sõnas ringkonnaprokurör Diana Helila.

Prokuratuur esitas eile, 14. novembril Harju Maakohtule vahistamistaotluse, kuna kahtlustatava puhul esineb oht uute kuritegude toimepanemises kui ka pakku minemise oht.

Kohus tutvus esitatud kriminaalasja materjalidega, kuulas prokuröri, kahtlustatava ja tema kaitsja seisukohti ning andis loa mehe vahistamiseks esialgu kuni kaheks kuuks.

Kriminaalasja kohtueelset menetlust viib läbi Põhja prefektuuri kriminaalbüroo.