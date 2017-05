Kohtu lõplik otsus: Paides kaaslast pussitanud ja kuueks aastaks vangi mõistetud Freddy on süüst puhas

Möödunud märtsis Paides pussitamises süüdistatav Freddy Leppänen jääb vabadusse.

Riigikohus otsustas 3. mail, et surmavas pussitamises kuueks aastaks vangi saadetud Freddy Leppänen on süüst puhas ning asja edasiseks arutamiseks riigikohtus puuduvad alused. See tähendab, et Tallinna ringkonnakohtu otsus, kus kuueks aastaks vangi mõistetud Leppänen õigeks mõisteti, on lõplik.

Pärnu maakohus mõistis Leppäneni mullu 21. novembril süüdi tervisekahjustuse tekitamises, millega põhjustati kannatanu surm, ja karistas teda kuueaastase vangistusega.

18. jaanuaril 2017 mõistis Tallinna ringkonnakohus Freddy Leppäneni talle esitatud süüdistuses õigeks ja määras, et ta tuleb viivitamatult vahi alt vabastada.

Leppänen anti kohtu alla süüdistatuna selles, et ühel märtsikuu ööl lõi ta Paide linna ööklubis Bucket Baar omavahelise tüli käigus noaga meest, kes hiljem suri reiearteri vigastusest saadud ägeda verekaotuse tagajärjel.

Samuti esitati Leppänenile süüdistus selles, et varem kehalise väärkohtlemise toime pannud isikuna lõi ta samal ööl omavahelise tüli käigus noaga teist kannatanut, põhjustades löömisega füüsilist valu ja tervisekahjustustena kaks haava.Tallinna ringkonnakohus tühistas eile Pärnu maakohtu mullu novembris tehtud otsuse Freddy Leppäneni Paide ööklubis toimunud tüli käigus mehe surnuks pussitamises süüdi mõistmise kohta ja mõistis ta õigeks.

Kohus: kannatanud planeerisid rünnakut



Ringkonnakohtu kolleegium leidis, et Pärnu maakohus hindas kogutud tõendeid ühekülgselt ja jõudis seega väärale järeldusele, et süüdistatav provotseeris konflikti. Otsusest selgub, et hoopis kannatanud planeerisid Leppäneni rünnata, mistõttu olid nad ööklubisse kaasa võtnud nuge ja teleskoopnuia. Kohus leidis, et olukorras, kus Leppäneni ründas kaks kannatanut, kes kasutasid külmrelvi, on Leppäneni kaitsetegevus sama vahendiga ehk noaga igati põhjendatud.

Kaitsetegevuse raske tagajärje ehk surma põhjustamise kohta jõudis ringkonnakohus seisukohale, et süüdistatav tegutses ettevaatamatult, sest Leppänen ei osanud ette näha, et ühekordne löök kannatanu jalga, mis ei ole elutähtis organ, tabab reiearterit ja kannatanu sureb ägeda verekaotuse tagajärjel.

Seega leidis kohus, et Leppänen tegutses kannatanute rünnet tõrjudes hädakaitse seisundis ja tuleb seega õigeks mõista raske tervisekahjustuse tekitamises, millega on põhjustatud surm.