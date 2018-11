Kohtu alla läheb mees, kes kägistas sel suvel Tartu arestimajas kambrikaaslase surnuks

Süüdistuse kohaselt toimetas politsei 6. juulil kella 13 paiku Kalevi Riia tänaval asuvasse arestimajja kainenemisele, kuna ta magas Tartus Raja tänava bussipeatuses ja äratamisel esinesid tugevad koordinatsiooni ning ümbruse tajumise häired. Arestimajja saabumisel paigutati Kalev kambrisse, kus viibis ka 65-aastane mees. Mõnda aega pärast tema kambrisse toimetamist lähenes süüdistatav pingil magavale mehele ja hakkas teda kätega kägistama, käies vahepeal kambri ukse juures. Seejärel jätkas süüdistatav mehe kägistamist. Pärast kella 14 hakkas süüdistatav nõudma enda vabastamist. Nii arestimaja ametnikud kui ka kohale saabunud kiirabi töötajad püüdsid kägistatud 65-aastast meest elustada, kuid see ei andnud tulemust ja mees suri.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Tatjana Tamme sõnul taotles süüdistatav kohtult enda vahi alt vabastamist. "Kohus tutvus taotluse sisuga ja jättis süüdistatava suhtes kohaldatud tõkendi muutmata – ta jääb kuni kohtuotsuseni ja temale karistuse mõistmiseni vahi alla. Kuigi süüdistatav eitab oma süüd, on ta prokuratuuri hinnangul pannud väga kontrollitud keskkonnas toime raskeima isikuvastase kuriteo ehk teise inimese tapmise piinaval viisil," ütles prokurör.

Tartu arestimaja juht Baldur Pilden ütles, et kainestatavate kontrollimiseks arestimajas on ranged reeglid ja neid järgitakse väga täpselt. "Veendusime, et politseiametnikud täitsid oma ülesandeid nõuetekohaselt. Kuriteole eelnevalt kontrollis korrapidaja antud kainestuskambrit viimati pooltund varem ning puudusid märgid, mis võinuks nii raske kuriteo peatsest aset leidmisest aimu anda. Kuigi seda traagilist sündmust ei saanud ära hoida, teeme endast oleneva, et viia inimeste võimalus arestimajas end või teisi vigastada miinimumini," lausus Pilden.