Kohtla-Nõmmel sai kortermajas toimunud põlengus keskealine naine viga

Foto on illustratiivne

Ida-Virumaal sai eile kortermajas toimunud põlengus viga naine, kes vajas ka meedikute abi- Suitsuandurit korteris polnud.

Eile kell 11.11 teatati häirekeskusele, et Kohtla-Nõmme vallas Kohtla-Nõmme linnas on tulekahju. Sündmuskohale saabudes selgus, et Männiku tänaval kortermajas põleb esimesel korrusel korter.

Naabrid tõid põlevast korterist kannatanu, 58-aastase naise juba enne päästjate saabumist. Teda anti üle meedikutele ning toimetati haiglasse. Tulekahju lokaliseeriti kell 11.28, likvideeriti kell 11.56.

Korteris ei olnud suitsuandurit, põlengu tekkepõhjuse selgitab välja uurimine.