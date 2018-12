Kohtla-Järvel tulistati noormeest õhupüssist, laskja võeti vahi alla

Möödunud laupäeva hilisõhtul tekkis Kohtla-Järvel Kalevi tänaval kaklus 19-aastase noormehe ja 27-aastase mehe vahel, kes ei olnud omavahel tuttavad. Pärast tüli läks 19-aastane noormees edasi Järveküla teel asuvasse baari, kuhu mõne aja möödudes saabus ka mees, kellega eelnevalt kakeldi. Baaris sihtis mees 19-aastast noorukit õhupüstolist ning sooritas tema suunas ka mitu lasku ja tabas kannatanut. Üks lask tabas ka kõrvalist inimest, kes tervisekahjustusi ei saanud.

Politsei pidas kahtlustatava kinni teisipäeval. Jõhvi politseijaoskonna juhtivuurija Tarmo Küti sõnul on tänavu sagenenud juhtumid relvade ja relvataoliste esemetega. „Ida-Virumaal on käesoleval aastal registreeritud 16 kuritegu, kus on kasutatud tulirelva, õhupüstolit või gaasirelva,“ selgitas Kütt ning lisas, et tegu on murettekitava trendiga. „Politsei reageerib nendele juhtumitele täie tõsidusega ning suuremas vaates ei olegi tähtis, kas tegu oli tulirelva või õhkrelvaga – inimese suunas laskmine ja relvaga või relva maketiga ähvardamine on tõsine kuritegu ning inimene tunneb õigustatult ohtu oma elule ja tervisele.“

Viru Ringkonnaprokuratuuri abiprokurör Sergei Listovi sõnul annab kahtlustatava käitumine alust tema vahistamiseks. „Inimene, kes kasutab avalikus kohas konflikte lahendamiseks relva või relvana kasutatavat eset, kujutab ühiskonnale oma vägivaldse käitumisega ohtu ja ta tuleb ühiskonnast isoleerida,“ ütles prokurör Sergei Listov.

Teisipäeval võeti 27-aastane mees Viru Ringkonnaprokuratuuri taotlusel ning Viru Maakohtu loal kohtueelse menetluse ajaks vahi alla. Kahtlustatav on varasemalt korduvalt kriminaalkorras karistatud.

2017. aastal registreeris politsei Ida-Virumaal seitse kuritegu, milles kasutati tuli- või gaasirelva või õhupüstolit. 2016. aastal registreeriti neid kuritegusid 11.