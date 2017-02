Kohtla-Järvel on viimastel nädalatel mitu pensionäri käekotivarguse ohvriks langenud, kahtlusalune on kinni peetud

Viimastel nädalatel on Kohtla-Järvel mitmelt eakalt naiselt käekott varastatud. Politsei pidas kahtlusaluse esmaspäeval kinni. Võimalikel ohvritel, kes pole seni politseisse pöördunud, palutakse seda nüüd teha.

Viimastel nädalatel on Kohtla-Järvel sagenenud juhtumid, kus tänaval rebitakse peamiselt eakamatelt naistelt käekott. Enamasti toimusid röövimised päevasel ajal Kohtla-Järve Järve linnaosas. Esmaspäeval pidas politsei kinni 35-aastase mehe, keda kahtlustatakse vähemalt neljas röövimises ja kahes avalikus varguses, teatas Viru ringkonnaprokuratuur.

Viru ringkonnaprokuratuuri abiprokurör Sergei Listovi sõnul on kahtlustatavat samalaadsete kuritegude eest varem korduvalt kriminaalkorras karistatud. „Vaatama varasematele karistustele on mees jätkanud uute kuritegude toimepanemist. Vahistamise taotlemisel omas tähtsust ka see, et röövimised ja vargused on toime pandud vähekaitstud kõrges eas ja abitus seisundis isikute suhtes,“ lisas abiprokurör Sergei Listov.

Jõhvi politseijaoskonna juhi Kalle Kuusiku sõnul oli kahtlustatava isiku kindlaks tegemine ja kiire tabamine üks peamisi eesmärke. „Toime pandud röövides esines sarnasusi ning mõistsime, et tõenäoliselt on tegu ühe kurjategijaga. Meie jaoks on tähtis kodanike ohutus ning linnatänavatel liikudes peaksid kõik end turvaliselt tundma,“ lisas Kuusik. „Politsei suurendas oma kohalolekut Kohtla-Järve tänavatel, ametnikud vestlesid süütegude võimalike pealtnägijatega ning järjekindla töö tulemusena peeti kahtlustatav kinni,“ sõnas Jõhvi politseijaoskonna juht.

Politsei ja prokuratuur paluvad abi võimalike tunnistajate või kannatanute leidmisel. Kõigil, kes on näinud pealt mõnd Kohtla-Järvel jaanuaris-veebruaris toimepandud röövimist või vargust eakamatelt naistelt või on leidnud naiste käekotte, mobiiltelefone või rahakotte, võtta politseiga ühendust telefonidel 337 2569 või 5822 8126.

Ühendust palutakse võtta ka neil, kes sattusid ise röövimise ohvriks, kuid ei ole siiani politseisse pöördunud.