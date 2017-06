Kohtla-Järvel läks täna õhtul Viru Keemia Grupi (VKG) territooriumil põlema tühi õlimahuti. Ohtu inimestele ei ole.

Ida prefektuuri pressiesindaja ütles Delfile, et täna õhtul kella 20 paiku said päästjad teate põlengust VKG alal. "Põles tühi õlimahuti, inimestele ohtu pole. Komandod on kohal ja kustutööd käivad," ütles pressiesindaja.