Kohtla-Järve välibasseini ääres maganud purjus mees kukkus vette ja uppus

Päästeameti andmeil leidsid päästjad täna Kohtla-Järve linna Rahvapargi vanast välibasseinist mehe surnukeha.

Häirekeskus sai teate mõni minut pärast kella 8, vahendab Õhtuleht. Sündmuskohal selgus, et uppunu on 25-aastane meesterahvas, kes pidutses öösel koos sõbraga basseini kaldal. Kell 9.45 tõid päästjad Kohtla-Järve Rahvapargi vanast välibasseinist surnukeha.

Esialgsetel andmetel puhkas ta eelmisel ööl basseini ääres koos sõbraga. Sõber läks aga ära ning mees jäi purjus peaga kaldale magama ning kukkus vette.

Päästeamet hoiatab, et Kohtla-Järve pargis asuv vana välisbassein on väga ohtlik, kuna see on kuni kolm meetrit sügav.

Tänavu on Eestis uppunud juba 28 inimest. Päästeamet tuletab meelde, et väikesed tiigid ning kraavid võivad olla sama ohtlikud nagu suured veekogud, eriti, kui inimene on purjus seisundis. Veenduge, et pidutsedes veekogu ääres lahkuvad sealt kõik.

Juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel.