Kofkin ei pääsenud kohtupidamisest, osa Savisaare rahast jäi aresti alla

Harju Maakohus kuulutas täna nn „Savisaare protsessina“ tuntuks saanud kriminaalasjas kolm kohtumäärust, millest esimene puudutas Kofkinit, kes süüdistuste järgi sai linnaga rendilepinguid pikendada soodsamalt ning selle eest tasus Savisaarele hüvedega.

Mehe kaitsja, vandeadvokaat Aivar Pilv leidis, et Kofkini suhtes tuleb kriminaalmenetlus lõpetada seoses mõistliku menetlusaja möödumisega.

Kohus sellega ei nõustunud ning põhjendas otsust sellega, et Kofkinile esitatud süüdistuses pole talle ette heidetud mitte ühtegi tegu, mida saaks vähimalgi määral seostada 2011. aastal Šveitsi võimudele edastatud õigusabipalvega.

Nimelt on talle süüdistuses ette heidetavad kuriteod pandud toime aastatel 2014 ja 2015 ning süüdistuses nimetatud tegudega seoses alustati ettevõtja osas menetlustoimingutega 2015. aasta septembris, kui tema elu- ja tööruumid läbi otsiti.

"Seega on menetlus Kofkini suhtes kestnud alla nelja aasta ning kriminaalasja keerukust ja mahukust arvestades ei ole menetlusaeg olnud ebamõistlikult pikk. Kui aga Kofkin leiab, et teda on alates 2011. aasta lõpust alusetult kahtlustatud ning tema mainele on sellega tekitatud kahju, siis need küsimused tuleb lahendada käesolevast kriminaalmenetlusest eraldiseisvate menetluste raames," märkis kohus.

Savisaar kaastakse menetlusse

Teiste määrustega rahuldas kohus riigiprokuratuuri taotluse kaasata Savisaar kriminaalasjas menetlusse kolmanda isikuna ning andis loa arestida konfiskeerimise tagamiseks Savisaare elukohast läbiotsimisel leitud ja ära võetud 80 000 eurot.