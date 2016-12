Koera päästma läinud mees vajus läbi jää

Täna öösel kell 00.10 teatati häirekeskusele, et Võrumaal Varstu alevikus Pilpajärve tänava piirkonnas vajus läbi kohaliku veekogu jää meesterahvas, kes läks päästma oma kolli tõugu koera. Päästjate saabumise ajaks olid kaks mehe sõpra ta koos koeraga välja aidanud, teatas Lõuna päästekeskus.

Päästjad hoiatavad veelkord, et veekogude jää on praegu väga habras ning sellele minek eluohtlik. Veekogude ääres tuleb koduloomi nende turvalisuse tagamiseks hoida rihma otsas. Hoolige endast ja enda lähedastest ning ärge riskige asjatult, et saabuvad pühad oleksid rõõmurikkad kõigile!

21. detsembril jäi Võrtsjärvel kadunuks mööda järvejääd võrke välja võtma läinud kalamees.

1. detsembril käisid päästjad Viljandimaal Kõpu vallas Kõpu jõest välja toomas jääst läbi vajunud ja uppunud kalamehe surnukeha.

15. novembril uppus Põlvamaal Räpina vallas läbi Meelva järve jää vajunud kalamees, kelle surnukeha päästjad kaldale tõid.