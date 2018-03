Klientidega tülli pööranud Taxify juht haaras relva ja sundis reisijad taksost lahkuma

Ööl vastu pühapäeva sundis Tallinnas klientidega sõnavahetusse sattunud Taxify juht reisijaid relvaga vehkides autost väljuma.

Tüli klientide ja Taxify juhi vahel tekkis Tallinnas Sõpruse puiesteel, kui kolmeliikmelisest seltskonnast kaks naist soovisid pärast ühe mehe väljumist edasi sõita ja seejärel arve tasuda, ent taksojuht polnud sellega nõus, võttis välja relva ja sundis kliente sõidukist lahkuma, kirjutab Postimees.

Põhja prefektuurist kinnitati Delfile, et 11. märtsil kella 4.32 paiku jõudis häirekskusesse teade, et Tallinnas Sõpruse puiesteel on tekkinud taksojuhil kaheliikmelise seltskonnaga sõnavahetus ning juht on selle käigus võtnud kätte relvataolise eseme.

Põhja prefektuuri pressiesindaja sõnul edastati info kõikidele politseipatrullidele, kuid sõidukit ja juhti ei õnnestunud sel öösel tabada.

Täna selgitati välja, et sõidukit volkswagen Jetta juhtis 22-aastane mees. Hetkel selgitavad politseinikud kõiki juhtunu asjaolusid ja pole veel selge, kas juhtunu osas algatatakse kriminaal- või väärteomenetlus.