Kiviõlis takistab treileri pealt maha kukkunud traktor liiklust

Pilt on illustreeriv - sedasi aeti traktorit püsti Viljandimaal

Täna kella 10.30 paiku juhtus õnnetus Kiviõli linnas, kus treileri peal olnud traktor jäi raudteeülesõidu juures viadukti torudesse kinni ja kukkus sõiduteele. Keegi viga ei saanud.

Ida prefektuuri pressiesindaja selgitas, et veeti rasketehnikat. Kiviõli raudteeülesõidu juures on üleval aga torud, millesse veetud traktor takerdus, mistõttu kukkus see treileri pealt maha. Inimesed õnnetuses viga ei saanud.

Maanteeinfokeskus teatas, et seoses liiklusavariiga on liiklusele suletud Sämi - Sonda - Kiviõli maantee 21. kilomeeter, ümbersõit on korraldatud läbi Kiviõli.