Kiviõlis põleb suur angaar, kus naftasaadused ja vedurid, suits levib linna suunas

Tulekahju. Foto on illustratiivne

Täna õhtupoolikul süttis Kiviõli seikluspargi lähedal suur angaar, kus hoitakse naftasaaduste mahuteid ja raudteevedureid. Kuna angaar asub raudtee ääres, on süttinud ka raudteeliiprid. Suurt tulekahju kustutab kümme päästemeeskonda.

Ida päästekeskuse pressiesindaja sõnul on angaar praeguseks praktiliselt kokku kukkunud. Angaaris oli kaks vedurit ja hulk naftasaadustega mahuteid. Nende ja tugeva tuule tõttu on tulemöll väga suur. Paks must suits levib Kiviõli linna poole, mistõttu palutakse elanikel aknad kinni hoida ja kindlasti ei maksa minna sündmuskohta uudistama.

Kui suured on mahutid, pole esialgu veel teada.

Suur tulemeri on süüdanud ka raudteeliiprid, mida mööda tuli edasi levib.

Eesti Raudtee kommunikatsioonijuht märkis, et nende taristut ja vedureid põleng ei puuduta. Tegu on haruteega.

Suure tõenäosusega kuulub angaar, vedurid ja mahutid Viru Keemia Grupile.