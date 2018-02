Kitsefarmerist riigikogulane Repinski protsessib kohtus 1000-eurose trahvi pärast

„Minu ettevõttele heidetakse ette jäätmeseaduse rikkumist, kuid ma ei saa sellega kuidagi nõus olla,“ ütles riigikogu maaelu- ja Euroopa Liidu asjade komisjoni liige Martin Repinski eile Harju maakohtus, lubades detailidest rääkida alles pärast kohtulahendi kuulutamist.

Repinski sõnul tõi talle põhjendamatu 1000 euro suuruse väärteotrahvi kaela vaidlus Konju Kitsefarmi OÜ ja endise Toila valla valitsuse vahel, kirjutab Õhtuleht.

Repinski sõnul on tegemist pigem tehnilist laadi vaidlusega, andes mõista, et tema vaidleb väärteotrahvile vastu eelkõige õigluse võitu silmas pidades.

Eelmisel istungil kokku lepitud plaan kuulata [eile] üle kaks keskkonnainspektsiooni kui kohtuvälise menetleja tunnistajat luhtub täielikult.

Tunnistajana kohtusse oodatud Toila valla endine keskkonnaametnik on sõitnud hoopis välismaale ja teine on teada andnud, et tema tulla ei taha, sest pole midagi öelda.

Refereeritud artikli täistekst Õhtulehes