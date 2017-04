Kirvega võõrasse hoovi tunginud mees vanamemmele: tapan nii sinu kui su koera

Pühapäeval tungis keskealine mees Tallinnas Kristiines kirve abil võõrasse aeda ning ähvardas kodus olnud vanamemme ning tema lapselast. Väidetavalt vihastas sissetungija pelgalt koera haukumise peale.

Põhja prefektuurist kinnitati, et pühapäeval kella 14.45 ajal sai häirekeskus teate, et Kristiine linnaosas Linnu tee eramu hoovi sisenes võõras meesterahvas, kellel on käes kirves. Mees ähvardas majaomanikku, eakat naisterahvast, ning tema koera. Olemasoleva info põhjal on alust arvata, et meest ärritas eramaja hoovis haukunud koer. Vahejuhtumi käigus keegi viga ei saanud.

Üks asjaga kursis olev Delfi lugeja rääkis, et aeda pääsemiseks purustas mees väravalukud kirvega. Edasi üritas ründaja pääseda sisse majauksest. Raevunud mees ähvardas majaukse juurde tulnud perenaist kirvega, lubades tappa nii tema kui ka koera, kuna majast möödudes häirivat teda koera haukumine. Naine helistas politseisse, kuna kartis nii enda kui üheksa-aastase lapselapse elu pärast. Tegemist oli täiesti võõra inimesega ning terve pere on juhtunust šokis ja mures oma turvalisuse pärast, teatas lugeja.

Politsei teatas, et juhtunu osas alustati menetlust ning käib aktiivne töö mehe välja selgitamiseks. Hetkel töötavad politseinikud piirkonnas asuvate valvekaamerate salvestiste hankimise ning läbivaatamisega. Juhtumi lahendamisesse on kaasatud ka piirkonnapolitseinikud, kes töötavad läbi oma piirkonna riskiisikuid ning nende vastavust mehe kirjeldusele.

Kõigil, kes mainitud ajal olid nimetatud piirkonnas ja kel abistavat informatsiooni, palub politsei helistada numbril 612 5710.