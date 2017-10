Kinnipeetav pani end Rakvere arestimajas põlema

Arestimaja. Pilt on antud loole illustreeriv

Reede õhtul kella 23.05 paiku põles Rakvere arestimajas kamber. Põlengus sai viga 46-aastane mees.

Esialgsetel andmetel süütas 46-aastane mees arestikambris iseend ning selle tagajärjel süttis ka madrats. Esimesena kohale jõudnud politseiametnikud said suurema tule kiirelt oma jõududega kontrolli alla. 46-aastane kinnipeetav toimetati põletushaavadega sündmuskohalt haiglasse. Hiljem pöördusid haiglasse tervisekontrolli ka kaks politseiametnikku, kes pärast esmaabi saamist tööd jätkasid.

Arestimajas oli sel hetkel kokku kaheksa kinnipeetavat, kannatanu toimetati haiglasse ja ülejäänud seitse isikut Jõhvi arestimajja. Laupäevaks olid kõik kambrid ventileeritud ning kinnipeetavad toimetati Jõhvist tagasi Rakveresse.

Rakvere politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse juht Joel Alla sõnas, et selliste sündmuste puhul on kõige olulisem kinnipeetavate ohutuse tagamine. „Välijuhi ja arestimaja töötaja kiire tegutsemine päästsid kindlasti end süüdanud mehe elu, nad said põlengu kontrolli alla ning hoidsid ära hullema,“ lisas Alla.

Kõik täpsemad asjaolud selguvad teenistusliku kontrolli käigus.