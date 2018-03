Kindlustusfirma nõuab ilmselt roolijoodikult rongi rammimise pärast 1,2 miljoni euro korvamist

Rongiõnnetus Kulnas. Foto: Jaanus Lensment

ERGO kindlustus teatas, et veebruarikuise rongiõnnetuse kahju on 1,2 miljonit eurot ning on võimalik, et see nõutakse sisse veokijuhilt, kui leiab lõplikult kinnitust, et juht oli õnnetuse hetkel purjus.