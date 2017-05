Kiltsi lennuväljal autohuviliste kogunemisel rahva sekka sõitnud ja inimese tapnud mees läheb vangi

Eelmise aasta maikuus Haapsalu lähistel Kiltsi lennuväljal autohuviliste omavolilisel kogunemisel rahva sekka sõitnud ning inimese tapnud mehele mõisteti karistuseks kaks aastat ja kuus kuud vangistust. Reaalselt peab ta vanglas olema aasta ja üheksa kuud.

Süüdistuse järgi sõitis juhiloata ning 0,42 mg/g joobes 28-aastane Mikk eelmisel aasta maikuus Kiltsi lennuväljal Audi S8-ga kiirusega 190 km/h kõrvuti teise Audi S8-ga. Sõidukid kaotasid suure kiiruse tõttu juhitavuse ning põrkusid külgpuutesse. Miku juhitud auto paiskus paremale teeserva, kus sõitis otsa pealtvaatajale, kes suri sündmuskohal.

Teises autos istunud 26-aastane Arvo sõitis samuti juhiloata ning 190 km/h. Teda süüdistati liiklusnõuete rikkumises, millega ettevaatamatusest põhjustati inimese surm. Kohus määras talle samuti kaks aastat ja kuus kuud vangistust, kuid KarS § 73 lg 1 alusel jäeti vangistust alles üks aasta viis kuud ning seda ei pöörata täitmisele, kui Arvo 3-aastase katseaja jooksul ei pane toime uut tahtlikku kuritegu.

Eelmise aasta 15. mail kirjutas Delfi, et Kiltsi lennuväljal hukkus kihutajaid pealt vaadanud 22-aastane noormees, kes oli tulnud kiirendajaid pealt vaatama.

Haapsalu politseijaoskonna välijuhi Rene Pajula sõnul olid lennuväljale kogunenud Audi A8 ja S8-te omanikud üle Eesti, kokku umbes kümme sõidukit. Kokkutulek oli kaitseliiduga eelnevalt kooskõlastatud, küll aga puudus luba kiirendusvõistluse korraldamiseks, kirjutas Lääne Elu.

Audi A8 klubi liikmed olid Eesti teedel ringsõidul ja pidid Kiltsi lennuvälja kasutama vaid lühikeseks söögipausiks. Kaks autot kiirendasid kõrvuti, kuid üks neist kaotas suurel sõidukiirusel juhitavuse ja põrkus vastu kõrval kiirendanud autot. Mõlemad autod sõitsid kokkupõrke tagajärjel teelt välja. Õnnetuse ajal oli lennuväli vihmamärg ja teel olid lombid. Kohapeal olnud patrullpolitseinik Aivar Nõva ütles, et kiirused võisid ulatuda kuni 230 km/t.

„Panen kõigile autospordihuvilistele südamele, et enda ja tehnika võimeid proovile panna soovides tuleb osata ohtusid ja kohti õigesti hinnata. Kui autod liiguvad väga suurtel kiirustel, võib ka lihtne juhtimisviga kaasa tuua väga tõsiseid tagajärgi nagu antud juhul. Adrenaliin mõjutab oluliselt inimese võimet olukorda realistlikult hinnata, seepärast on oluline, et ümbritsevad inimesed julgeksid ja tahaksid arutult riskeerida soovivaid kaaslasi takistada,“ ütles Pajula.

EAL kiirenduse alakomiteest kinnitati Delfile, et A8 klubi kokkutulekul ei olnud tegu kiirendusvõistlusega vaid täiesti tavaliste inimeste omavahelise mõõduvõtuga. Tegu polnud ka tavalise streetracega, sõidud ponud mingitki moodi organiseeritud.