Kevadel Saaremaal tee äärest leitud ja hukkunud naine hüppas ise autost välja, kuna üritas end päästa

Lääne ringkonnaprokuratuur on saanud selgust salapärases loos, mis päädis kevadel noore naise hukkumisega.

Prokuratuur leiab, et märtsi lõpus Saaremaal tee äärest leitud 28-aastase naise surm oli õnnetus. Mõnisada meetrit surnukehast eemalt leitud auto juht saab aga süüdistuse joobes juhtimise eest, teatas prokuratuuri pressiesindaja Delfile.

„Uurimise käigus leiti, et hukkunud naine ja roolis olnud mees tarvitasid ühiselt alkoholi ning istusid siis koos autosse, et sõita tuttava juurde. Teel tabas juhti lisaks joobele, kuid võimalik, et just joobe tõttu terviserike, mistõttu ta ei suutnud autot turvaliselt juhtida ning sõiduk kaldus teepeenrale kord ühele, kord teisele poole teed. Võimalik, et juht kaotas teadvuse. Tõenäoliselt kartis naine liiklusõnnetust ja otsustas teel kontrollimatult liikunud sõidukist välja hüpata,“ selgitas prokurör Rainer Amur.

Naine suri haiglas kukkumisest saadud vigastustesse. Uurimise käigus ei leitud mingeid jälgi vägivallast või kokkupõrkest autoga.