Keskkriminaalpolitsei uus juht: organiseeritud kuritegevus oli, on ja jääb

Tänasest asus keskkriminaalpolitseid juhtima Aivar Alavere, kes leiab, et senist kurssi muutma ei pea, keskendutakse näiteks korruptsioonile kohalikes omavalitsustes ning tegeletakse ka organiseeritud kuritegevuse tõkestamisega.

Alavere töötas aastaid keskkriminaalpolitseis operatiivbüroo juhina, ent seda tehes ta ühiskondlikus fookuses polnud. "Aktuaalses kaameras" viitas varjus olemisele ka uudisteankur Margus Saar. "Õiguskaitsesüsteemi jaoks ma mees metsast pole," täpsustas Alavere siiski.

Ta ütles, et suuri muudatusi plaanis pole, jätkatakse praegusel kursis. Alavere märkis ka, et kohalikke omavalitsusi monitooritakse pidevalt. "Seis on selline nagu ta on. Ei tahaks välja tuua eraldi omavalitsusi, aga sel tasandil igaüks peab mõtlema, kuidas ta oma häält kasutab. Häältega manipuleerimine võib olla tõsiseks probleemiks," viitas ta kohalikele valimistele.

Aivar Alavere Foto: Politsei

Ta sõnas ka, et organiseeritud kuritegevus oli, on ja jääb. Alavere ütles, et taoliste kuritegelike ühenduste ampluaa on laienenud ja näiteks tegeletakse maksupettustega. "Traditsioonilist vägivalda on vähemaks jäänud, tavakodanik võib end turvaliselt tunda. Ka omavahelised arveteklaarimised on leebemad ja reeglina seda avalikkuse ees ei tehta."

Alavere on töötanud politseis alates 1992. aastast. Ta alustas Lääne-Viru politseiprefektuuri Kunda politseijaoskonnas, juhtis 1997-1998. aastal Keila jaoskonda ning alates 2004. aastast töötanud erinevatel juhtivatel kohtadel keskkriminaalpolitseis.