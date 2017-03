Keskkriminaalpolitsei kahtlustab nelja arsti korruptsioonis

Keskkriminaalpolitsei töötajad esitasid kahtlustuse korruptsioonikuritegudes ühele Torma perearstile ja kolmele Jõgevamaa arstile.

Kolme arsti on alust kahtlustada selles, et nad esitasid eelmise aasta vältel sotsiaalkindlustusametile tegelikkusele mittevastavaid andmeid patsientide tervise kohta, et tagada viimastele töövõimetuspensioni maksmine. Ühte arsti kahtlustatakse altkäemaksu vahendamises, teatas Lõuna ringkonnaprokuratuur.

Kahtlustuse järgi diagnoosisid arstid töövõimetuspensioni taotlevatele inimestele erinevaid tervisehädasid ilma, et osad patsiendid vastuvõtul käinud oleksid. Mõnede patsientide puhul võltsisid arstid terviseseisundi kirjeldusi ja diagnoosisid haigusi, mida patsientidel kas sellises ulatuses või üldse ei olnud.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Marge Püssi sõnul võib menetluse raames kogutud andmete põhjal arvata, et vajalikud tervisetõendid väljastati patsientidele altkäemaksu vastu. „Menetluse andmetel said alusetult töövõimetuspensioni mitmed inimesed ning uurimisel kogutud informatsioon annab alust arvata, et selliste inimeste hulk on suuremgi,“ ütles Püss.

Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo juht Mati Ombler kinnitab, et iga selline juhtum peab tulema avalikuks, et vältida edaspidi olukordi, kus mingi hüve eest võltsitakse riigilt toetuse saamiseks dokumente.

Loe veel

„Juba arstieetika koodeksi kohaselt ei tohi arst oma ravitöö eest saada muid materiaalseid hüvesid peale palga või kokkulepitud tasu. Altkäemaksu võtmine kahjustab paratamatult meditsiinitöötajate mainet ja õõnestab usaldusväärsust. Usun, et selliste tuvastamist leidnud halbade näidete varal on võimalik meditsiinikultuuri ja arstieetikat veelgi paremaks muuta. Väga oluline on igast sellisest kahtlasest juhtumist teatada, sest vastasel juhul võivad kannatada need patsiendid, kes tegelikult toetust vajavad, kuid ebaaususe tõttu sellest hoopis ilma võivad jääda,“ ütles Ombler.

Politsei palub kõigil, kes teavad nendest juhtumitest, võtta politseiga ühendust numbril 746 8504 või saata e-kiri aadressil korruptsioonivihje@politsei.ee.

Kriminaalasja kohtueelset menetlust viib läbi keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo ja seda juhib Lõuna ringkonnaprokuratuur.