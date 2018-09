Keskkriminaalpolitsei kahtlustab HIV-i ravimite komisjoni liiget altkäemaksu võtmises

„Praeguseks on alust arvata, et mitmed ettevõtted kasutasid ebaausat viisi selleks, et saavutada nende poolt turustatud ravimite eelistamist komisjoni poolt. Ravimite käitlemisega seotud ettevõtted ja ka muud organisatsioonid peaksid mõistma, et nende tegevus peab olema aus ja läbipaistev ning selliselt peavad käituma kõik ettevõtte töötajaid. Samuti tuleb erinevatesse komisjonidesse kuuluvatel ekspertidel hoiduda isiklikust kasust ning lähtuda ausatest kavatsustest. Ootame Ravimitootjate Liidu liikmetelt eetilist käitumist ning seda, et politseiga tehakse koostööd viisil, mis on ausale ettevõtjale kohane. Lisaks peavad tervishoiutöötajatele tehtud maksed või teenustasud olema avalikustatud vastavalt nõuetele ning tähtaegselt,“ lisas Ombler.

Korruptsioonikahtlasest tegevusest saab teada anda kirjutades vihjemeiliaadressile korruptsioonivihje@politsei.ee.

"Aktuaalsele kaamerale" teadaolevalt ulatub altkäemaksu summa vähemalt 70 000 euroni. Uurimisasutused kinnitavad kümnetesse tuhandetesse ulatuvaid summasid.

Kriminaalmenetlust viib läbi keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo ja juhib Lõuna Ringkonnaprokuratuur.