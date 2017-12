Keskkriminaalpolitsei juht: allilm on pärast Tarankovi surma teistsugune! Juhi kohta soovivad mitmed inimesed

"Pärast Nikolai Tarankovi surma on elu hoopis teistsugune. Enne oli allilmas isakuju, kes enamiku suuremaid tülisid lahendas," ütleb keskkriminaalpolitsei juht Aivar Alavere.

"Enne oli allilmas isakuju, kes enamiku suuremaid tülisid lahendas. Eks ka nende ühenduste jaoks muutus elu totaalselt ja nad püüavad teistmoodi hakkama saada. Juhi kohale on soovijaid ja kandideerijaid, aga ühtset kokkulepet ühise liidri kohta allilmas praegu teadaolevalt ei ole. Meie töös on see väljendunud selles, et me väga intensiivselt ja järjepidevalt jälgime seda keskkonda," märkis ta EPL-ile antud intervjuus.

"Meil on selleks väga head positsioonid ja ma arvan, et oleme oma valikutega õigel teel. Neid asju tuleb menetleda targalt nagu fentanüüligi puhul. Tuleb süsteemselt infot koguda ja töödelda ning siis teha valikuid, mis aitavad seda maailma kõige paremini puhastada," lisas ta.

Tarankov tapeti 2016. aasta septembris.