Kes on mõjukas allilmategelane Oleg Martovoi, kelle politsei möödunud nädalal kinni võttis?

Keskkriminaalpolitsei võttis möödunud teisipäeval kinni Eesti allilmas juba 90ndatel aastatel tuntud ja mõjuka tegelase Oleg Martovoi, keda kahtlustatakse kuritegeliku ühenduse loomises ja selle kaudu narkootikumide ja salaalkoholiga äritsemises.

Kahtlustuse põhjal on vahi alla võetud Martovoi (52) haare seekord lausa rahvusvaheline. Tema ja 44-aastase Eduardi loodud kuritegelik ühendus äritses salaalkoholi ja mitmesuguste narkootikumidega nii Eestis, Lätis, Leedus kui Skandinaavias. Millistes riikides täpsemalt ja kuidas, riigiprokuratuur praegu uurimise huvides ei täpsusta.

Oleg Martovoi on keskkriminaalpolitseile tuttav tegelane juba mitukümmend aastat, figureerides politseiraportites 1990ndate aastate verise allilmasõja aegadest. Kuid vangis on ta seni istunud vaid ühe korra, sedagi üsna lühikest aega. Kohtu ees on mees küll olnud korduvalt, kuid rasketest süüdistustest on tal seni õnnestunud pääseda, sest prokuratuuril pole õnnestunud Martovoi süüd tõendada.

1999. aastal oli Martovoi kohtu ees koos Haron Dikajeviga, kes sai 90. aastate keskel tuntuks tšetšeeni ja krasnodari grupeeringute verise arveteklaarimisega. Dikajevi süüd mitmes tapmises tõendada ei õnnestunud, samamoodi pääses ka Martovoi 1999. aastal süüdimõistmisest. Kohus mõistis Martovoi süüdi „eriti küünilises ja jõhkras” huligaansuses, kuid ringkonnakohus tühistas ka selle otsuse.

2002. aastal võttis politsei Martovoi kinni, kuna teda kahtlustati tuntud allilmategelase Vassili Matjuškini surnukspeksmises, kuid kohtus pääses Martovoi taas kergelt – ta mõisteti süüdi vaid huligaansuses, sest tapmist ei õnnestunud tõendada. Mees pääses tingimisi karistusega.

2005. aastal mõistis kohus Martovoi esimest korda vangi. Taas oli Martovoi kohtu all koos Haron Dikajeviga, seekord seoses sellega, et aitas Dikajevil täita tellimust, mis seisnes raha välja raputamises tõrksalt ärimehelt, kes oli võlgu Dikajevi tuttavale. Kohus mõistis Martovoile jõhkra väljapressimise eest neli aastat vangistust, kuid juba 2008. aasta juunis ehk veidi enam kui aasta enne vangistuse lõppu vabastati mees ennetähtaegselt.

Tartu vanglast sai Martovoi igati positiivse iseloomustuse. Erinevalt näiteks praegu Viru vanglas istuvast Assar Paulusest ei saanud Martovoi pea kolme aasta jooksul kordagi distsiplinaarkorras karistada. „Ta on hea suhtlemisoskusega, oskab emotsionaalsete pingetega toime tulla ning tal on olemas selged töö ja perega seotud eesmärgid,” kirjeldas vangla Martovoid kümme aastat tagasi. „Seetõttu on tal olemas eeldused edaspidi õiguskuulekalt käitumiseks. Näib, et ta on enda jaoks läbi mõelnud, mida edaspidi teha teistmoodi, et mitte enam sattuda seadusega vastuollu,” seisab kohtu määruses, millega Martovoi 2008. aasta suvel ennetähtaegselt vabastati.

Kohus märkis, et Martovoil on kindel elukoht elukaaslase ja viimase poja juures ning naine on valmis Martovoid toetama nii moraalselt kui materiaalselt. Samuti oli Martovoil vabaduses olemas töökoht treener-instruktorina.

Igakülgset abi lubas Oleg Martovoile pärast vabanemist ka tema vend Sergei, kes aga nüüd eelmisel nädalal koos veel nelja mehe ja Oleg Martovoiga kuritegelikku ühendusse kuulumise eest kinni peeti. Sergei Martovoid pole varem kriminaalkorras karistatud.

Keskkriminaalpolitsei talituse juhi Ago Leisi sõnul algatati antud kriminaalasjas menetlust juba 2016. aastal ja nüüd tehti „esimesed avalikud menetlustoimingud.” „Sel [möödunud] nädalal otsisime läbi ligi 20 kahtlustatavatega seotud kohta ning koostöös Põhja prefektuuriga jätkame erinevate menetlustoimingute ning tõendite kogumisega,“ lisas Leis.

Riigiprokurör Vahur Verte selgitas, et kahtlustatavad on praeguseks üle kuulatud ja prokuratuur pidas vajalikuks taotleda kohtult nende vahistamist. „Kohus hindas seni kogutud tõendeid piisavaks, et kahtlustatavad eeluurimise ajaks vahi alla võtta.