Kelmid pakuvad eakatele aktsiaid, lubades suurt ja kindlat kasumit

Kelt ütles, et telefoni teel aktsiate pakkumise taga on pea alati kelmid. „Räägitakse suurest tootlikkusest ja kasumist ning pakutakse ka tuntud ettevõtete osakuid. Investeering ei või kunagi olla kergekäeline ning see peab olema läbi mõeldud. Rahapaigutus mistahes ettevõttesse, aktsiasse ja mistahes platvormi kaudu ei ole kunagi garanteeritud tuluga tegevus ning kui inimesele lubatakse igal juhul kasumit, siis peaks peas süttima punane tuluke,“ ütles Kelt. Ta lisas, et teine ohumärk on inimese arvutisse ligipääsu küsimine. „Me ju ei lase võõrast inimest enda kodu asjadesse tuhnima. Tundmatule arvutiligipääsu andmine just seda on,“ lausus Kelt.

Kelmide sihikul on just eakad, sest nad oskavad suurema tõenäosusega vene keelt ning ei pruugi olla arvutiga sina peal. „Soovitan rääkida oma lähedastele, kes on aktiivsed arvutikasutajad, et selline skeem levib. Soolapuhujate jutu uskumine tähendab kindlat rahakaotust,“ soovitas Kelt.

Mullu teatati ainuüksi Põhja prefektuurile 200 petukõnest. Nendega survestati inimesi investeerima krüptovaluutasse ja ettevõtetesse. „Tänavu on küll vähem teateid, kuid probleem pole kuhugi kadunud. Kui inimesed hammustavad ühe skeemi läbi, siis töötavad kelmid välja uusi petmise vorme. Alati tuleb olla tähelepanelik ning vajadusel nõu küsida.“

Kelt palub kahtlustäratavalt numbrilt tulevaid kõnesid mitte vastu võtta. "Kui kõne ikkagi vastu võetakse ning teiselt poolt toru tehakse eeltoodule sarnane pakkumine, siis tuleb keelduda ja kõne kohe lõpetada.“

Kelmidele on raha kaotanud teisedki. Selle aasta veebruaris helistati varem investeerimisega tegelenud mehele välismaa numbrilt. Venekeelne kelm rääkis talle investeerimisvõimalusest. Mees lasi kelmil ülekande ajaks arvuti üle võtta. Järgnes kiire ja segane tegevus arvutis. Mees kaotas 4340 eurot.

Kuidas ära tunda võimalik kelm?

· Helistaja on reeglina venekeelne, kuid nad räägivad ka tugeva aktsendiga ja vigast inglise keelt.

· Räägitakse kiiresti, segaselt ning garanteeritakse võimatut ehk kindlat kasumit. Kelm võib olla ebaviisakas ja pealetükkiv ning ei lase kõne lõpetada.

· Helistatakse välismaa numbrilt.

· Helistatakse tavaliselt eakale inimesele, eeldades, et ta ei tunne nii hästi arvutit.

· Palutakse arvutisse paigaldada programm. See aitab kelmil pääseda ligi inimeste andmetele ja ka pangakontole.

· Palutakse sisestada veebilehel oma krediitkaardi andmeid.