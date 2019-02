Kehtna vallas põrkasid kokku kaks autot, vigastada sai üht juhtinud naine

Politsei välijuht ütles, et tee nii avariipaigal aga ka mujal suurematel trassidel on praegu väga libe, mistõttu palub ta liiklejatel olla tähelepanelik ning liikuda pigem aeglasemalt ning järske manöövreid vältides. Niisamuti palub ta juhtidel hoida praegustes oludes liikudes piisavat pikivahet vältimaks tagant otsasõite. Just vähese pikivahe tõttu juhtus täna hommikul peale kella 8 avarii Paides Mäekülas, kus eesliikuvale sõidukile tagant otsasõidu vältimiseks keeras Volkswagen Golfi juht oma sõiduvahendi teelt välja. Tema õnnetuses viga ei saanud, ta oli kaine ja omas juhtimisõigust.