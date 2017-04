Kehras kutsusid kolleegid narkojoobes kiirabitöötajale politsei

Ööl vastu pühapäeva kutsusid Karell kiirabi töötajad oma kolleegile politsei, kuna kahtlustasid, et too võib olla narkojoobes. Politsei tegi noorele mehele kiirtesti, mille abil selgus, et meedik oli manustanud amfetamiini.

Pühapäeval kella 3.30 ajal öösel palus kiirabibrigaad Kehras Kooli tänaval politseinike abi, et kontrollida kiirabitöötaja võimalikku narkojoovet. „Kiirtest tuvastas 32-aastasel mehel amfetamiini tarvitamise tunnused ning mehele määrati kiirmenetlusega karistuseks rahatrahv,” rääkis Delfile Põhja prefektuuri pressiesindaja Seiko Kuik.

Karell kiirabi juhatuse liige ja kiirabiteenuse juht Ave Põlluaas ütles esmaspäeval Delfile, et hetkel ettevõte juhtunut lähemalt ei kommenteeri, sest see pole veel lõppenud. Töötajaga poldud jõutud veel rääkida ega tema kohta otsust langetada. Lõplik pole juhtum aga jätkuvalt, sest meedikul on õigus politsei menetlusotsus 15 päeva jooksul vaidlustada. Otsus jõustub alles selle aja täis tiksudes.

Juhtumist on teadlik ka terviseamet, kes peab seda äärmiselt kahetsusväärseks. „Õnneks saame täna öelda, et see juhtum ei mõjutanud kuidagi kiirabi igapäevatööd, mis tähendab, et kiirabiteenus ei katkenud,” lausus terviseameti avalike suhete juht Iiris Saluri. Ta osutas, et narkojoobes tööl olnud mees ei tööta enam kiirabis ja tema asemele leiti kiiresti uus töötaja.

Saluri lisas, et terviseameti sekkumist vaja ei läinud, kuna tegu on asutuse siseprobleemi ja sisejuurdluse küsimusega.