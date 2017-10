Kaur Kender kohtuvõidu taustal: prokuratuur saavutas ikkagi oma eesmärgi

Praegu Suurbritannias viibiv Kaur Kender ütles Eesti Päevalehega vesteldes, et sai ka äsja kätte ringkonnakohtu otsuse ja see tundub temale väga põhjalik ja väga hästi kokku pandud.

Kender oli otsust kommenteerides tagasihoidlik, sest hoolimata õigeksmõistmise jõusse jäämisest on tema hinnangul prokuratuur saavutanud oma eesmärgi.

"Tegelikult on see olukord selline, et seda kohtuprotsessi oli prokuratuuril vaja, et näidata, et nad võivad karistamatult igat inimest alusetult süüdistada ja kohtu alla anda, et neile ei saa keegi midagi teha," selgitas Kender. "See efekt on saavutatud ja see eesmärk on täidetud."

Kender ei sooviks kellelegi selle protsessi läbitegemist. Ta nentis, et ehk on võimalik nüüd inimestel selgeks saada, et tegemist on vaikselt tsensuuri loomisega. "Edaspidi on lihtsalt olukord selline, et kui keegi teeb mingisuguse asja, mis ei meeldi prokuratuurile, siis kutsutakse inimene välja ja küsitakse, et kas sa tahad ka kolm aastat ja kümneid või sadu tuhandeid kulutada või sõlmid oportuniteedi? Ja niimoodi see chilling effect saavutataksegi," ütles ta.

Kaur Kenderi kommentaare loe pikemalt homsest Eesti Päevalehest.