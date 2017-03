Kasiinoröövlile mõisteti tingimisi vangistus

Kohus mõistis kahte kasiinot röövinud 32-aastasele Samuelile karistuseks viieaastase tingimisi vangistuse.

Karistust ei pöörata täitmisele, kui süüdistatav ei pane 5-aastase katseaja jooksul toime uut kuritegu. Lisaks peab Samuel kandma ka menetlus- ja ekspertiisikulud, mis on ligi 800 eurot.

Süüdistuse kohaselt ähvardas Samuel 2009. aasta oktoobris ja 2010. aasta oktoobris kahe Pärnus asuva kasiino töötajaid relvataolise esemega ja kasutades ära kasiinotöötajate hirmu, võttis kassasahtlist seal olnud sularaha kokku ligi 400 euro suuruses summas.

Samuel ähvardas 2009. aasta detsembris ka ühe Pärnu toidukaupluse kassapidajat, kuid kuritegu jäi lõpule viimata, kuna kassa ei avanenud.

Loetletud kuritegude uurimine lõpetati esialgu asitõendite puudusel, kuid 2015. aastal saadud uus info võimaldas menetlused ennistada ja süüdistatava kohtu ette tuua.

Riiklikku süüdistust esindanud prokurör Marika Salmistu tõstis esile kohtuekspertiisi instituudi head tööd ja hoolsust. Tänu neile leiti ühe teise uurimise raames infot, mis aitas lahendada ka need ammused kuriteod. Pärnu politseijaoskonna juht Andres Sinimeri ütles, et juhtum on ilmekaks näiteks olukorrast, kus kurjategija ise on juba oma pääsemises kindel, kuid õiguskaitseasutused ei unusta kunagi raskeid kuritegusid.