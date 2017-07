Kas purjuspäi rooli läinud Marko Asmeri auto kinni parkimine oli ainuõige tegu? Politsei selgitab

Reedel, 14. juuli õhtul märkas tähelepanelik kodanik Viimsis Delice toidupoe juures kahtlaselt käituvat juhti ning parkis ta auto kinni. Kohapeale saabunud politsei tabas autoroolist joobes endise vormelisõitja Marko Asmeri. Kas auto kinni parkimine oli antud juhul õigustatud ning kuidas peaks pealtnägija taolises olukorras käituma, selgitab politsei.

Et purjus juhid põhjustavad väga suure tõenäosusega õnnetusi, on oluline nad liiklusest eemaldada. "Märgates joobekahtlusega juhti, tuleb esimesel võimalusel kutsuda politsei. Kuid patrullil kulub reageerimiseks alati teatud aeg. Liikluse muudab turvalisemaks iga inimene, kes sekkub ja takistab alkoholi tarvitanud juhil rooli istuda või edasi sõita. Aga seda tuleb teha siis, kui ollakse veendunud, et seeläbi ei seata enda elu ega tervist ohtu," selgitas Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskuse juht Hannes Kullamäe.

Mõistagi on kõige parem, kui purjus juht üldse rooli ei jõua, kuna juba sõitvat autot on ohtlik ja keeruline takistada ja peatada. Kuidas aga käituda, kui märkad joobes roolis istuvat joobes juhti? Üheks viimase aja kõnekamaks näiteks on 14. juulil Viimsis Delice toidupoe juures toimunu, kui tähelepanelik kodanik nägi, kuidas Mercedes-Benz sõitis otsa parklas seisnud Toyotale. Pealtnägija otsustas seepeale Mercedese kinni parkida. Politsei saabudes selgus, et kinni pargitud autos oleval mehel, endisel vormelisõitjal Marko Asmeril, tuvastati joove. "Kui inimene peaks märkama parklas juhti, kes võib olla joobes, siis võib kaaluda tema kinni parkimist. Kuid tuleb arvestada, et see võib olla ohtlik ja kahjustada vara," täpsustas Hannes Kullamäe.

"Ma ei saa mitte midagi kommenteerida, kuna menetlus (asjaolude selgitamine politseis - A.P.) käib. Ainukesed asjad, mis ma saan öelda: ma kahetsen intsidenti, seal läks kõik väga rahulikult, mingit põgenemist ei olnud. Rohkem ma ei saa lihtsalt kahjuks hetkel öelda," sõnas Marko Asmer. "Elu läheb edasi, ma lihtsalt kahetsen juhtunut sügavalt, aga kõik see ei ole nii dramaatiline, nagu kirjutatakse," lisas ta.

Kunagine Briti F3 meister ja BMW Sauber F1 meeskonna varusõitja Asmer kasvatab praegu poegi ja aitab teisi kardisõitjaid ja vormelipiloote. Asmer oli esimene eestlane, kes testis Vormel 1-autot. Ta sõitis Williamsi autoga. 2008. aastal osales ta Vormel 1 sarjas BMW Sauberi testisõitjana.