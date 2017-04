Kapo pidas kinni Vene luureasutuse heaks töötanud Eesti elaniku

Jaanuaris pidas kapo kinni Eesti elamisloaga Venemaa kodaniku, kes töötas GRU heaks.

GRU näol on tegu Venemaa Föderatsiooni sõjaväeluure keskasutusega. Tänasel kapo aastaraamatu esitlusel kinnitas kapo peadirektor Arnold Sinisalu, et isik peeti kinni 9. jaanuaril.

Mis roll tal täpsemalt GRU tegevuses oli, praegu ei öeldud. Kapo räägib juhtunust täpsemalt, kui kohtuprotsess läbi.

Kõnealuse kriminaalasja kohtueelse menetluse juht, riigiprokurör Inna Ombleri kinnitusel viibib riigivastases kuriteos kahtlustatavana kinni peetud mees kohtu loal vahi all. Kuna asi on kohtueelses menetluses, ei ole hetkel võimalik uurimise detaile avaldada.

"Prokuratuur on alati oluliseks pidanud koostööd kaitsepolitseiametiga. Viimase kahe aasta jooksul oleme kohtusse viinud kokku viis riigivastast kuritegu. Nendes juhtumites on tänaseks olemas jõustunud süüdimõistvad kohtuotsused,“ sõnas Ombler. Viimastel aastatel on eriti täheldatav Venemaa eriteenistuste huvi selliste Eesti kodanike vastu, kes otseselt ei oma juurdepääsu riigisaladusele.

Reeglina on tegu nii Eesti kui ka Venemaa kodakondsust omavate inimestega, kes tegelevad erinevate piiriüleste kuritegude toimepanemisega, mis hõlbustab Venemaa eriteenistustel nende värbamist Eesti-vastasele salajasele koostööle.