Kanalisatsioonikaevu plastikust ja hüdraulikaõlist lõkke teinud inimene sai põletada

Foto on illustratiivne

Oma majaga ühenduses olevasse kaevu lõkke teinud majaomanik rikkus räigelt tuleohutusnõudeid pannes sellega lisaks enda tervisele ja keskkonnale ohtu ka oma vara.

Päästeameti häirekeskus sai eile õhtul kell 18.04 teate, et Rakvere linnas Seene tänaval on päästjaid väga vaja.

Päästeameti pressiesindaja Jevgenia Parve sõnul selgus sündmuskohale saabudes, et inimesed põletasid maja külje all asuvas ja majaga ühendatud kanalisatsioonikaevus mingit sodi. See valati üle põlevvedelikuga ning süütamise hetkel käis pauk. Majaomanik rikkus seda tehes räigelt tuleohutusnõudeid ja sai kergeid põletusi. Kiirabi vaatas kohal olnud ja kannatada saanud inimese üle ning andis talle kohapeal esmaabi.

Süütamisel kasutas omanik enda sõnul hüdraulikaõli, võimalik et ka bensiini, põletati penoplasti, juhtmeid ja plastikut. Päästjad andsid info üle keskkonnainspektsioonile.