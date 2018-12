Kaks päeva varem juhiload saanud noor juht alahindas libedaid teeolusid

Kell 13:15 juhtus liiklusõnnetus Tallinnas Linnamäe teel, kus ndmetel juhtis 57-aastane mees autobussi Scania ja pidurdas ning bussis kukkus 80-aasane naine. Reisija toimetati sündmuskohalt Ida-Tallinna Keskhaiglasse. Liiklusõnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Tartus juhtus kella 19.43 ajal liiklusõnnetus Tartus Raudtee tänaval, kus sõiduautot Audi 80 juhtinud 18-aastane mees kaotas lumisel teel juhitavuse ning sõitis teelt välja vastu puud. Sõidukis viibis kokku viis inimest ning kiirabi toimetas nad kõik Tartu Ülikooli kliinikumi kontrolli.

Politsei selgitas, et sõidukil olid all nõuetele vastavad talverehvid. Roolis olnud noormehe taustakontrollis ilmnes, et ta sai juhtimisõiguse kaks päeva enne rasket avariid. Ilmselt oli tegu algaja ja piisava libedasõidu kogemuseta autojuhi eksimusega. Juht oli kaine.

Sõidukis viibis kokku viis inimest, üks 17-aastane ja neli 18-aastast. Haiglasse viidud viiest noorukist neli lubati pärast täiendavat kontrolli kodusele ravile. Juhi kõrval ees istunud 18-aastase nooruki seisund oli raske ja tema jäi haiglaravile. Tõsisematest vigastustest võis noored päästa see, et nad kasutasid turvavööd.

Näis, et algaja juht ei suhtunud piisava tähelepanuga talvistesse tee- ja ilmaoludesse ega sõitnud kiirusega, mis oleks sellist avariid või raskemaid tagajärgi aidanud vältida.