Kaks eestlast üritasid Riias Vabadussamba otsa ronida

Riia munitsipaalpolitsei valvekaamera objektiiv tabas ööl vastu tänast kaks meest, kes üritasid Vabadussamba otsa ronida. Kiiresti saadeti kohale munitsipaalpolitsei meeskond.

Tundmatud mehed hakkasid politseinikega rääkima inglise keeles ja teatasid, et on Eesti kodanikud. Nad seletasid ka, et otsustasid Vabadussamba otsa ronida, et teha ilus foto, vahendab Läti Delfi.

Huligaanidele koostati administratiivprotokollid ja mõlemat trahviti 50 euroga.