Kaks eestlast mõisteti Gibraltaril poevargustes süüdi

Gibraltaril mõisteti poevargustes süüdi kaks eestlast.

Eestist pärit, kuid Hispaanias elavad 51-aastane Aivar Sard ja 23-aastane Allan Sakala vahistati 20. jaanuaril ja mõlemad said süüdistuse viies varguseepisoodis, vahendavad kohalikud väljaanded gibraltarolivepress.com ja yourgibraltartv.com. Politsei oli enne vahistamist saanud teateid mitmes kohalikus odavmüügipoes toimunud vargusest.

Mehed tunnistasid täna ennast magistraalkohtus süüdi ja neile määrati mõlemale 800 Gibraltari naela (umbes 925 eurot) trahvi.

Avalikest andmetest selgub, et 23-aastane Sakala on pärit Kilingi-Nõmmelt ja lõpetanud Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi. Oma elukohaks on Sakala märkinud sotsiaalmeedias aga Hispaania.

Samuti on ta esinenud 2011. aastal menusaate "Eesti otsib superstaari" eelvoorus. Vaata sellest videot siit:

Sardi kohta on teada, et ta on vähemalt korra Eestis kriminaalkorras karistatud ja juba Nõukogude ajal vanglakaristust kandnud.

Gibraltar on Suurbritannia meretagune ala Gibraltari väina põhjarannikul.