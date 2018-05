Kaitseväe keskpolügooni põleng on levinud 164 hektarile

Reedel, 25.05.2018 kell 13:54 sai häirekeskus teate, et Kuusalu vallas Pala külas kaitseväe keskpolügoonil on tulekahju ja on kuulda plahvatusi. Piirkonnast tuli häirekeskusele teateid tulekahju kohta väga palju, sest suitsusammas paistis kaugele. Tule levikule on kaasa aidanud valitsev kuivus. Päästeamet kaalub suure tuleohuga aja väljakuulutamist kogu Eesti territooriumile.